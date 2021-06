Chasse à l'homme en Dordogne : le suspect refuse de se rendre

Toutes les routes sont coupées, impossible d'accéder aux alentours du village de Lardin-Saint-Lazare (Dordogne). Plus de 200 gendarmes sont à la recherche du suspect. Et ils le savent, l'homme est dangereux. Armé, il a tiré à deux reprises en direction des forces de l'ordre. "L'objectif, c'est de pouvoir interpeller l'individu en préservant son intégrité physique et également celle des militaires qui sont engagés sur le dispositif", explique Frédéric Périssat, préfet de la Dordogne. Retranché dans une zone boisée, l'homme refuse pour l'instant tout dialogue. Âgé de 29 ans, le suspect est un ancien militaire. Il sort de prison et est équipé d'un bracelet électronique pour des faits de violences intrafamiliales. Tout commence à minuit lorsque l'individu, alcoolisé, se rend au domicile de son ex-compagne. Il tire sur son nouveau conjoint sans le toucher puis quitte les lieux. Il ouvre ensuite le feu sur un véhicule de gendarmerie. L'alerte est donnée et une opération est en cours. La population est invitée à rester chez elle. L'homme est aperçu pour la dernière fois à cinq heures du matin.