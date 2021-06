Chasse à l'homme en Dordogne : les recherches se poursuivent activement

Cela fait plusieurs heures que les hommes du GIGN tentent de raisonner le forcené, mais la configuration des lieux rend les choses assez difficiles. "C'est une zone quadrillée, encerclée, excessivement difficile d'accès", explique Guillaume Frixon. Les habitants parlent d'une zone avec une végétation très dense, avec beaucoup de relief. Ce qui va rendre la visibilité et les déplacements très difficiles autant par le sol que par les moyens aériens. Un contact avec l'homme recherché a été établi à plusieurs reprises dans la matinée. Mais à chaque fois, le contact s'est soldé par des échanges de coups de feu très nourris. Ce qui traduit que le jeune homme de 29 ans, père de trois enfants, est déterminé à en découdre avec les gendarmes. Les recherches se poursuivent activement avec 200 gendarmes mobilisés et un hélicoptère qui survole la zone boisée. Son ex-compagne et ses enfants, qui étaient extrêmement choqués par l'agression de la nuit dernière, sont sains et saufs. Toutefois, ils ont été mis en sécurité par les forces de la gendarmerie de la commune.