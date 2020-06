Chasse au trésor aux États-Unis : la fin d'une énigme à deux millions de dollars

La nouvelle a fait un heureux et laissé de centaines de milliers d'autres au désespoir. Aux États-Unis, plus de 350 000 personnes cherchaient depuis dix ans un coffre de 20 kg de pièces d'or. Il avait été caché par un riche marchand d'art en mal de distraction. Seul indice, un poème de sa composition. Un inconnu vient de résoudre l'énigme. Le millionnaire n'a donné aucun détail ni sur son identité ni sur le lieu, mais il a promis de tout expliquer plus tard.