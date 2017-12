La chasse aux cadeaux de Noël a pris du retard

Pour ce Noël 2017, un Français sur quatre terminera ses achats ce samedi 23 et ce dimanche 24 décembre. À Caen, comme dans toute la France, la chasse aux cadeaux a pris un peu de retard, car les vacances viennent à peine de commencer. Dans les magasins, les files s'allongent et les clients se succèdent. Pour répondre à la demande, de nombreuses boutiques seront ouvertes tout au long de ce week-end. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/12/2017 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.