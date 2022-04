Chasse aux oeufs : le bonheur est dans le pré

Il y a bien les oeufs, des cloches, des enfants impatients... Le décor est posé. Place a la chasse aux oeufs de Pâques, le seul jour où tout le monde trouve mignon que des petits courent partout. Quatre copains, Noah, un autre Noah, Raphaël et Louka son voisin. Leurs parents leur ont donné rendez-vous dans le jardin de l'immeuble. Mais quand il y a des chocolats en jeu, il n'y a plus d'amis, seulement des concurrents. Décor princier pour une deuxième chasse aux oeufs. Le château de Maisons-Laffitte, son architecture renaissance, un terrain de jeu inhabituel. Sur les lieux, la gourmandise se mérite. Des indices se glissent au milieu des oeuvres d'art, il y en a dix à trouver. "Il faut un peu chercher sur la feuille. Et après, on aura une récompense quand on aura tout fini", indique un petit garçon. Mais Pâques, ce n'est pas seulement le chocolat. C'est aussi l'occasion de partager. Le Secours populaire avait réuni cet après-midi 3 000 enfants dans un parc parisien, 5 euros l'entrée. Les bénéfices sont reversés aux réfugiés d'Ukraine. Pour cette chasse aux oeufs solidaire, chacun a sa méthode pour les ramasser. TF1 | Reportage D. De Araujo, M. Derre, L. Delsol