La chasse aux œufs se fait en famille

Cette année, la température a poussé à faire une chasse aux œufs beaucoup plus énergique qu'auparavant, au risque de voir le chocolat fondre. Dans un parc dans l'Orne, plus de 600 œufs de Pâques ont été éparpillés dans les arbres et dans les feuilles. Enfants et adultes profitent du beau temps pour faire la chasse tous ensemble. Une fois la chasse terminée, l'étape suivante consiste à la dégustation du chocolat.