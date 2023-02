Chassé-croisé des vacances : comment se présente la circulation ?

Sur l'A43 en direction de Chambéry, il y a ceux qui commencent leurs vacances dans un sens et ceux qui les terminent dans l'autre. Et ça coince notamment dans le sens des départs. Les habitants d'Île-de-France, du Nord, mais aussi de la Belgique sont très nombreux à vouloir rejoindre les stations de sport d'hiver. Comprenez bien que les difficultés ont commencé ce samedi matin dès la sortie de Lyon, au péage de Saint-Quentin-Fallavier. Nous avons nous-même tenté de nous rendre au péage de Chambéry, mais nous sommes restés plus d'une heure trente dans les bouchons. Un petit peu partout, les temps de trajet sont doublés. Policiers et gendarmes sont mobilisés, notamment dans la vallée de la Tarentaise. Et ils demandent aux vacanciers de bien rester sur la route principale. Ne tentez pas de prendre les itinéraires conseillés par certains GPS, sinon, vous allez former des bouchons dans certains villages. Et cela peut gêner les engins de secours. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que les conditions météo sont optimales. TF1 | Duplex C. BLAMPAIN