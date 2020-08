Chassé-croisé des vacanciers : baisse d'affluence à la frontière franco-espagnole

Contrairement aux étés précédents, il n'y a pas grand monde sur la route de l'Espagne. Pourtant, 114 000 véhicules sont passés par la frontière franco-espagnole, sur l'ensemble du week-end à la même période en 2019. La reprise de l'épidémie en Catalogne est l'une des principales causes de cette baisse d'affluence. En cette période de vacances, la région est fortement déconseillée aux touristes français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.