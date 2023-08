Chassé-croisé : entre rêves et souvenirs de vacances

À l'heure de plier les bagages, si Olivier a la tête dans le coffre, son esprit vogue toujours sur la Méditerranée. Ce vacancier, interviewé à Hyères (Var), se remémore ses moments de vacances, comme les balades en mer et en bateau. La mer avait une saveur particulière, cet été 2023, pour cette famille du nord. Damien, Audrey et leur petite de deux ans et demi. C'étaient leurs premières vacances avec leur fille, qui découvrait la mer pour la première fois. Dans le bungalow voisin, Ethan et Timéo se remémorent leur activité nautique préférée. Déjà nostalgiques du soleil de la Côte d'Azur, les juillettistes rentrent chez eux chargés. Ils partent avec des souvenirs, notamment le ciel bleu. Le même ciel bleu qui accueille les nouveaux vacanciers, à la gare de Toulon. Cela tombe bien, c'est exactement ce dont ces Dunkerquois rêvaient. Les Parisiens que l'on a interviewés, eux, rêvent d'aller sur la plage, profiter du soleil, car en quittant Paris, il faisait 19°C. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Foesser Eckert, O. Danjou