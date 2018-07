Chassé-croisé : l'autoroute A7 voit rouge

L’autoroute A7 est l'une des plus fréquentées en cette période de grands départs en vacances. Grâce à une passerelle au-dessus de l'autoroute du Soleil, nous pouvons voir ce qui se passe à la fois dans le sens des départs et celui des retours. En direction du Sud, les aires de repos sont pleines à craquer. Certains automobilistes peinent à trouver une place pour pouvoir se reposer un peu avant de reprendre la route. De l'autre côté de la passerelle par contre, l'ambiance est plutôt calme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.