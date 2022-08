Chassé-croisé : la route des vacances sous haute surveillance

L'autoroute est rythmée au son des sirènes. Toute la journée, des gendarmes ont enchaîné les contrôles dans les embouteillages pour sanctionner le moindre comportement dangereux. Le test salivaire de cet automobiliste est positif, les gendarmes lui retire son permis pendant cinq jours en attendant le résultat d'examen plus précis. Sa voiture restera sur le parking. Dans l'année, l'été est la période où se produisent le plus d'accidents notamment à cause des embouteillages. Pour tenter de les réduire, la circulation des poids lourds est interdite sur l'autoroute le week-end. Pourtant, celui-là circule en plein chassé-croisé. Le véhicule est vite immobilisé, et son conducteur écope d'une amende de 90 euros. Peu à peu, les gendarmes se retrouvent pris dans les bouchons. Quelques minutes plus tard, un véhicule avec une bâche sur le toit attire leur attention. Les gendarmes procèdent à un contrôle à l'aide des balances. Résultat : le poids de la voiture dépasse la limite autorisée. Des patrouilles sont indispensables dans un contexte où les accidents mortels sont en hausse. Ils ont augmenté de 3 % par rapport à 2019. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso