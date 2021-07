Chassé-croisé : le trafic plutôt fluide entre Paris et Lyon

Dès 5h30 ce samedi matin à Paris, nous faisons un dernier au revoir au bureau. Les bagages sont chargés : destination le sud et les vacances. Le GPS nous indique sept heures de route pour aller à Marseille, sans compter les bouchons bien évidemment. Bonne nouvelle, la circulation est fluide pour quitter l'Île-de-France. Rien ne semble perturber notre voyage. Après trois heures de route, toujours pas de bouchons. Pourtant, ils sont annoncés régulièrement. Bison Futé conseille même d'éviter l'autoroute. Nous en profitons pour faire une pause avec les habitués du parcours. "Pourvu que ça continue comme ça" ; "tant mieux, on arrivera plus tôt", lancent-ils. Après Beaune, en direction de Lyon, voilà les tout-premiers ralentissements. Mais puisque nous avons pris de l'avance, nous quittons l'autoroute quelques instants pour profiter des villages pittoresques, le temps d'une photo. Et nous ne sommes pas les seuls. De retour sur l'autoroute, le trafic commence à se densifier. Il nous reste 400 kilomètres pour atteindre Marseille, dans moins de quatre heures si tout se passe bien.