Chassé-croisé sur l'autoroute A9 : y a-t-il beaucoup de contrôles ?

Ce 3 août 2019 reste une grosse journée pour les gendarmes. Ces derniers ont plus de monde à contrôler à cause du grand chassé-croisé de l'été. Sur l'autoroute A9, les forces de l'ordre prévoient un pic de 75 000 véhicules, même si la circulation est fluide sur cette portion. Notons que l'utilisation du téléphone est totalement interdite au volant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.