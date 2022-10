Chasse : de nouvelles règles pour éviter les accidents ?

À l'horizon, des chevreuils, mais pour cette partie de chasse du dimanche, Danny Frigot et ses amis se concentrent uniquement sur le petit gibier. "On évite les battues le dimanche matin, parce qu'il y a beaucoup de promeneurs (...) il faut être vigilant", rapporte Teddy Hervieu, chasseur. Car c'est lors des battues, où les chasseurs se réunissent par dizaines, que surviennent le plus d'accidents. La nouvelle réglementation vise à améliorer la cohabitation entre chasseurs et promeneurs. Parmi les mesures envisagées, celle de définir les angles de tir et interdire la chasse le dimanche après-midi. Pour ces chasseurs, renforcer les règles de sécurité n'est pas utile, car ces passionnés seraient déjà plus que vigilants. Le nouveau règlement prévoit aussi la formation des chasseurs aux gestes de premiers secours. Et ce n'est qu'à la fin de la partie de chasse que le groupe profite d'une petite collation. L'État se penche également sur l'amélioration de la signalisation des parties de chasse. Les mesures devraient être adoptées avant Noël. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Coulon