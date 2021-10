Chasse : la capture traditionnelle de certains oiseaux à nouveau autorisée

En compagnie de son gendre et de ses deux petits-enfants, Daniel Aballon retrouve sa cabane à Ychoux (Landes) qui lui avait tant manqué. Dans cette famille landaise, la chasse à l’alouette des champs au filet est une passion depuis des générations. La saison de l'alouette s'étale du 1er octobre au 20 novembre. Mais en août dernier, ce type de chasse avait été jugé illégal par le Conseil d’État au regard du droit européen. Vendredi, huit nouveaux arrêtés permettant la reprise des captures de cinq espèces d'oiseaux ont été publiés au journal officiel. Ils ont été signés par le ministère de la Transition écologique. Dans Les Landes, le quota maximum d'alouettes attrapées au filet est fixé à 61 600. Certains chasseurs utilisent également une petite cage appelée "matole". "On ne peut pas empêcher que certaines personnes mal intentionnées s'en servent pour attraper d'autres espèces", explique Yves Verilhac, directeur général de la Ligue pour la protection des oiseaux. Le 18 septembre dernier, plus de 16 000 personnes avaient manifesté à Mont-de-Marsan pour défendre les chasses traditionnelles.