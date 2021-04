Chasses aux œufs et messes : un week-end de Pâques sous cloche

"Tout à fait ravi. On en avait vraiment besoin et on est très très heureux de voir les gens qui viennent. C'est formidable", résume Claudine. Le château de Meung-sur-Loire organisait ce week-end une chasse aux œufs. La préfecture a autorisé l'accès au jardin seulement. Mais cela laisse largement assez de cachettes pour faire le bonheur des enfants. À Versailles, ambiance jeu de piste pour la famille Olingue. Normalement, la chasse se fait avec les cousins. Mais cette année, c'est dans le jardin. "Faire apparaître des sourires sur le visage des enfants, c'est la grande récompense pour nous, parents, surtout en ce moment. On a vraiment besoin de les voir sourire", dit la mère de famille. Pour de nombreux croyants, la journée a commencé par la messe pascale. À Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine, beaucoup de soulagement chez les fidèles qui n'avaient pas pu se rendre à l'église l'an dernier. "On a besoin d'être proche des uns des autres", dit l'un d'eux. Toute la journée avec le protocole sanitaire, le père Joseph a multiplié les messes. Il a même dû se dédoubler. Dans la salle paroissiale, une cinquantaine de fidèles pouvaient suivre la messe en direct. "C'était très beau de fêter ça tous ensemble". Un moment de communion pour oublier un peu la pandémie.