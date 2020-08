Chasses traditionnelles : une exception française ?

Emmanuel Macron a décidé hier d'interdire cette année la chasse à la glu. Elle est pratiquée dans cinq départements du Sud-Est. La France était le dernier pays européen à autoriser cette méthode. L'Hexagone est d'ailleurs le champion d'Europe des chasses traditionnelles, mais ces pratiques régionales et historiques disparaissent peu à peu du Vieux continent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.