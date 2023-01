Chasseur d'images : sur les terres du loup

Nous avons rendez-vous quelque part dans les Alpes du Sud. Un lieu sans adresse ni point GPS, deux heures de marche sur des chemins escarpés. Jean-Michel Bertrand vit en partie là depuis deux ans. Un cabanon construit à flanc de rocher. Il sert de camp de base et de poste d’observation. La zone est occupée par une meute de loups. Le réalisateur s’est mis en tête de les filmer à l’état sauvage, cela nécessite une vigilance de jour comme de nuit. Les heures passent lentement, aucun loup à l’horizon. Pas d’Internet ni de télévision pour briser la monotonie, Jean-Michel Bertrand a appris à gérer l’attente. Il fait moins dix degrés à cette période de l’année, à peine plus le jour. Mais dès le levé du soleil le réalisateur part relever ses pièges. Des pièges vidéos disséminées un peu partout. Se retrouver face à face avec un loup est plus complexe, car l'animal est furtif. Jean-Michel Bertrand est passé maître en l’art de pister la bête, il y a des indices que lui seul sait lire. « Alors là, on est sur une très ancienne crotte », dit-il. Plus loin, une autre encore plus récente avec des poils dedans. La meute n’est pas loin, mais elle ne se montrera pas facilement. Le réalisateur a dû développer des techniques pour les amadouer. Pour autant, il peut se passer des mois avant de pouvoir enfin les filmer. Cela fait dix ans que Jean-Michel réalise des documentaires sur les loups, celui-ci sera son troisième. Un film dont il ne connaît pas encore parfaitement la teneur, le loup par nature est un acteur capricieux. TF1 | Reportage S. de Vaissiere, Q. Danjou