Chat GPT-4 : la révolution de l'intelligence artificielle

C'est vrai, nous avons d'abord été tentés de lui demander des choses distrayantes, voire inutiles. Mais si cette nouvelle intelligence artificielle fait parler d'elle, c'est surtout parce qu'elle sait aussi tenir une conversation avec vous, détecter les failles d'un contrat de travail ou même rédiger une plaidoirie d'avocat en dix secondes chronos. GPT-4 ferait 40 % d'erreur en moins que son ancêtre ChatGPT, sorti il y a à peine cinq mois, un bond en avant technologique. Cette technologie payante, 22 euros par mois, décrypte les textes, mais aussi bientôt les images. Dans quelques semaines, vous pourrez prendre en photo votre frigo. L'intelligence reconnaîtra chaque aliment et vous proposera ensuite toutes les recettes possibles. Certaines professions l'utilisent déjà comme super assistant. Mais le risque n'est-il pas de remplacer nos ingénieurs, nos médecins ? GPT-4 peut-il mettre en danger certains métiers ? Plus sérieusement, toutes les filières devraient bientôt être bouleversées par ce développement de l'intelligence artificielle. Microsoft s'est empressé d'intégrer GPT-4 à son moteur de recherche Bing et sur ses nouvelles versions de Word et d'Excel. Ces concurrents investissent aussi massivement. Meta, anciennement Facebook, et Google lancent chacun leur intelligence artificielle. C'est pour eux le marché prioritaire. Le grand public a désormais un accès facile à une technologie complexe, mais surtout peu transparente. Laurence Devillers, professeure en intelligence artificielle à Sorbonne/CNRS et auteure de "Les robots émotionnels" (Les Éditions de l'Observatoire), met en garde : il ne faut pas faire trop confiance à ces systèmes. En effet, cet algorithme utilise des millions de documents, mais ne cite jamais ses sources. Certes, GPT-4 a beaucoup de réponses, mais il génère aussi de nombreuses questions. TF1 | Reportage Q. Fichet, L. Romanens, M. Kouho