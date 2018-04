Château d’Aulteribe : une chasse aux œufs ouverte aux familles pour les fêtes de Pâques

La chasse aux œufs est une coutume inhérente à la célébration des fêtes de Pâques. Revisitée selon les envies et les objectifs, elle connaît du succès auprès des enfants. Dans le Puy-de-Dôme, les responsables du château d’Aulteribe se servent de la gourmandise des visiteurs pour faire découvrir l'histoire de la bâtisse. Ainsi, ils ont organisé une chasse aux œufs à l'intérieur même du bâtiment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.