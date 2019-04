Château de Chenonceau : à nouveau les pieds dans l'eau

Le château de Chenonceau en Touraine (Indre-et-Loire) avait besoin d'être remis en eau. La sécheresse et le niveau exceptionnellement bas du Cher menaçaient les fondations du monument. Ce mois d'avril, le niveau de la rivière a baissé de manière continue. Ainsi, le haut des pieux qui supportent le pont de l'édifice était à sec. En conséquence, le barrage de Civray a dû être relevé en urgence plus tôt que prévu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.