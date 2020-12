Château de Versailles : l'histoire du portrait de Louis XIV en costume de sacre

Le château de Versailles accueille une exposition consacrée à Hyacinthe Rigaud, l'un des peintres les plus prolifiques du début du XVIIIe siècle. Son art, le portrait. 15 000 tableaux dans le point d'orgue demeurent. Le grand portrait de Louis XIV à Versailles est, depuis 1702, une réplique de l'origine tout juste arrivé du musée du Louvre. C'est une histoire rocambolesque que le jeune Philippe V et futur roi d'Espagne, commanditaire de l'oeuvre, était loin de s'imaginer. "Ce jeune homme qui partait vers un destin qu'il ignorait tout a émis le souhait d'avoir le portrait de son grand-père Louis XIV", raconte Elodie Vaysse, commissaire général de l'exposition. Mais quelle est la technique de Rigaud pour allier la finesse et le monumental ? "Il n'est pas venu avec cette grande toile. Il est venu avec une petite toile d'une trentaine de centimètres sur trente centimètres. Il a peint le visage et seulement le visage sans dessin préparatoire pour que ça aille plus vite. Et ensuite pendant les neuf mois suivants, dans son atelier, il a peint le grand tableau", poursuit Elodie Vaysse. Louis XIV décide finalement qu'il garde le tableau et qu'il ne l'enverra pas à son petit-fils, le roi d'Espagne. C'est l'un de ses rares portraits dont on est absolument certain qui lui a plu personnellement et qu'il a souhaité conserver. Pour son petit-fils donc, Louis XIV commande une copie. Mais au dernier moment, il choisit de la conserver, elle aussi, au côté de l'original qui sera envoyé au Louvre à la révolution.