Château gothique en Bourgogne : le projet fou d’un Américain

Pierre par pierre, l'approximation n'est pas permise, au moment de positionner chaque bloc de calcaire. Dans la vidéo en tête de cet article, ces bénévoles construisent une voûte qui supportera l'entrée d'un futur château gothique. Ce projet colossal prend forme à Changemois, un petit hameau du Morvan. Le terrain a été acheté par un passionné d'architecture médiévale en 2008. Un Américain amoureux de la Bourgogne, Donald Russell. Il s'est basé sur de très nombreux bâtiments du XIIIe siècle pour construire un château de A à Z. Actuellement, il ne peut pas être présent sur place, son fils Samuel dirige les opérations. Avec lui, nous nous sommes rendus au sous-sol dont les travaux ont déjà été terminés à l'automne 2021. Des sculptures finement réalisées au milieu desquelles trône l'effigie du propriétaire. Et des subtilités partout, pour regarder par exemple en toute discrétion d'une pièce à une autre ou s'échapper. Cet architecte hors pair s'est même inventé un tunnel pour relier le château à son bureau. Dans ses plans, il a tout prévu y compris le financement. La construction de ce château gothique coûtera près d'un million d'euros. Aujourd'hui, ils reçoivent des dons, de l'argent, du matériel et des pierres, des aides de leurs voisins bourguignons et des bénévoles du monde entier. Ils taillent, portent des pierres ou affinent les joints. Pour Samuel et son père, toutes les aides sont les bienvenues. Rien que cette année, ils prévoient de poser 160 tonnes de pierres. Mais à quoi ressemblera donc ce château gothique du futur ? TF1 | Reportage Y. Hovine, X. Boucher, D. Riquois