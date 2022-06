Châteauroux : un week-end sans eau potable

Yvette Dagot, retraitée, fait partie des 700 personnes livrées à domicile parla municipalité. Elle reçoit un pack gratuit de six bouteilles d'eau, soit neuf litres pour toute la journée. On le sait désormais, un problème technique est l'origine de la contamination de l'eau. Résultat : la bactérie E.Coli s'est propagée dans tous les quartiers situés au nord de la voie ferrée. La municipalité a dû ouvrir quatre points de ravitaillement pour les 25 000 personnes concernées. Ces dernières 48 heures, des tests ont été effectués dans les châteaux d'eau. Les premières analyses reçues ce 18 juin 2022 sont encourageantes. Cet après-midi, à Châteauroux, le thermomètre affichait plus de 40 °C. Ces adolescentes ont pris très au sérieux les conseils de prudence comme laver les tomates à l'eau minérale. En centre-ville, les commerçants se sont concertés. Ils sont tous d'accord pour servir des boissons fraîches, mais sans glaçons. Quant aux machines à café, elles sont restées à l'arrêt. La distribution d'eau est prévue jusqu'à 21 heures, et toute la journée du 19 juin jusqu'à ce que l'eau soit à nouveau potable au robinet. T F1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes