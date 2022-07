Châteaux à restaurer : réseaux sociaux à la rescousse

Le patrimoine français fait rêver à l'étranger. En effet, 300 000 Anglais et Américains suivent les rénovations de Philippe et Anna sur les réseaux sociaux. Ce sont ces vidéos qui les rémunèrent et financent les travaux. C'est un projet d'envergure. Comptez 100 000 euros de budget par exemple pour rénover une façade. Les abonnées ne paient rien. L'argent est généré par les publicités sur la plateforme. Le montant de leur rémunération, ils n'ont pas le droit de le communiquer, mais le succès est au rendez-vous. Philippe et Anna ne sont pas les seuls à s'être lancé. Le format est très populaire aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les chaînes de rénovation cumulent des centaines de milliers d'abonnés et de millions de vue. C'est le cas de Stéphanie avec la chaîne The Chateau Diaries. Les aventures des châteaux de la Lande et de ceux qui les rénovent sont suivies par plus de 200 000 internautes. La propriétaire anglaise va encore plus loin en proposant un abonnement payant. Ce sont 3 800 contributeurs qui financent le château. Pour les plus grands fans, l'abonnement peut monter jusqu'à 86 euros pour des vidéos exclusives. En 2019, le pays comptait 1 500 châteaux à vendre. Et si YouTube était la nouvelle solution pour sauver ce patrimoine devenu trop coûteux ? TF1 | Reportage L. Poupon, A. Ifergane