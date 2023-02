ChatGPT : les fraudeurs démasqués

Une bibliothèque silencieuse, mais une affaire qui fait du bruit. Toute une promotion a dû repasser son examen de Japonais. Lors de la première session, elle avait affiché un score anormalement élevé. "Les enseignants ont tout de suite discerné que dans cette épreuve qui était à distance, le taux de réponse et la rapidité de réponse étaient suspects", s'exprime Michel Deneken, président de l'université de Strasbourg. Près de 90% de bonnes réponses, à une vitesse record. Le miracle s'appelle ChatGPT. Ce logiciel peut répondre à toutes vos questions. Chez les étudiants, la tentation est parfois grande. Les tricheurs risquent l'exclusion, mais l'université envisage plutôt des mesures pédagogiques. Selon une spécialiste des méthodes d'enseignement du campus, c'est aux professeurs de s'adapter aux nouvelles technologies. Certains vont encore plus loin. Une imprimante 3D, armée d'un stylo et connectée à ChatGPT, peut reproduire une écriture manuscrite. La dissertation ressemble à une vraie copie, avec quelques ratures en moins. TF1 | Reportage M. Rio, E. Schings