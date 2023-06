ChatGpt : ma liste de courses intelligente

Imaginez-vous rentrer à la maison et votre réfrigérateur est quasi-vide. Une demi-heure de courses vous attendent, sauf si vous faites appel à un drôle d'interlocuteur sur le site de votre supermarché. Ce robot, en image sur la vidéo, est prêt à vous faciliter la tâche. Voici un exemple de question posée à Chatgpt : “Propose-moi une liste de courses pour une semaine et pour deux personnes, budget 50 €. ” En quelques secondes, la liste est prête, avec au total 21 produits et les recettes qui vont avec. Et si finalement, on veut un plat bio et sans gluten, sans fromage, ni viande, ni épices, il a la réponse à tout. Il reste à payer, en un clic, les courses sont terminées. Cette enseigne de grande distribution, sur la vidéo, utilise l'intelligence artificielle Chatgpt. La machine a appris par cœur les fiches de 2 000 produits et s'adapte à chaque internaute. Déjà expérimenté par Walmart aux États-Unis, utiliser l'intelligence artificielle est une façon de vous inciter à dépenser plus. En France, d'autres enseignes pourraient être intéressées, l'objectif est d'augmenter le panier moyen des clients. TF1 | Reportage V. Dépret, T. Leproux, V. Gauquelin