"Les Chatouilles" : entre étonnement, rire et larme

Réalisé par Andréa Bescond et Éric Métayer, "Les Chatouilles" raconte l'espoir et la volonté de se réapproprier un corps souillé. Odette a été abusée par un ami de ses parents durant de nombreuses années. N'ayant jamais pu extérioriser sa colère par des mots, elle a fait de la danse sa thérapie. Cet opus est tiré d'une histoire vraie et l'actrice principale n'est autre que la réalisatrice, Andréa Bescond. Elle joue son propre rôle car la petite fille abusée, c'était elle. Émouvant, drôle mais surtout optimiste, le film est à découvrir dès le 14 novembre 2018.