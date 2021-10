Chauffage au bois : l'énergie la moins chère

Depuis quatre ans, un retraité rencontré par notre équipe ne jure que par son poêle à granulés et la raison est toute simple. Ce chauffage lui revient trois fois moins cher. En France, depuis fin 2019, les ventes de chaudières et de poêles à bois ont augmenté de 150%. Et dans certains magasins spécialisés, l'engouement n'est pas passé inaperçu, malgré un prix initial moyen important, situé entre 3 000 et 4 000 euros pour une installation complète. Mais porté par la mise en place de la prime renov' et de la prime énergie, la demande est bien présente. Dans une autre maison visitée par nos journalistes, le propriétaire n'a passé que trois hivers avec ses radiateurs. Désormais, ce sont les bûches qui assurent la bonne température de son foyer. Selon ses explications, se chauffer au bois lui coûte 600 euros pendant l'hiver contre le double avec l'électricité. Chez “Rom1 des bois”, fournisseur de bois dans le Puy-de-Dôme, les volumes de vente ont déjà atteint un niveau record cette année 2021. Cette hausse de l'activité est bien loin de la stabilité des prix affichée par le bois, car sur ces vingt dernières années, il n'a augmenté en moyenne que de 1%. Alors, avec une facture annuelle moyenne de 759 euros pour se chauffer au bois, c'est quasiment deux fois moins cher que le gaz et 60% de moins que le fioul. Mais chauffage au bois ou non, une bonne isolation de votre maison peut également faire baisser votre facture énergétique de 30%.