Chauffage collectif : la grande injustice

Dans le quartier de la défense, la plupart des tours d’habitation datent du début des années 70, aucune isolation, des appartements en simple vitrage. Dans un immeuble difficile à chauffer, on compte plus de 300 copropriétaires. Nous descendons à la chaufferie, voir le réseau de chaleur qui fournit l’eau chaude et le chauffage pour tous les résidents, mais les dépenses ont explosé. La crise énergétique a tendu les relations. Nous montons dans les étages. Les copropriétaires nous l’expliquent, ils n’ont la main sur rien du tout. “Il faut que toute la tour change de fenêtre si jamais on veut pouvoir baisser le chauffage pour tout le monde, sinon, il y en a un qui a trop froid”, explique l'un d'entre eux. Par exemple, ils ne peuvent même pas éteindre ou régler leur radiateur. On compte en France, cinq millions de copropriétés, certaines avec les possibilités de régler leur radiateur, d’autres avec des différences de températures selon les étages à cause de chaudière vétuste. Respecter les 19 degrés conseillés pourrait se révéler un casse-tête pour beaucoup. TF1 | Reportage G. Bellec, C. Blanquart, C. Chevreton