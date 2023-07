Chauffards : un nouveau délit d'homicide

C'est une évolution réclamée depuis longtemps par les associations de victimes. À savoir que lors d'un accident mortel sur la route, le responsable est condamné pour homicide involontaire y compris lorsqu'il y a des circonstances aggravantes comme la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Désormais, il faudra parler d'homicide routier. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Une évolution que vous saluez en grande majorité ce dimanche soir. Pour cet avocat, cette évolution est donc avant tout symbolique. Les symboles ont malgré tout leur importance. Pour les proches des victimes, la qualification d’homicide involontaire était parfois difficile à accepter. "C’est très important ce changement sémantique. C’est un acte volontaire, mais pas un acte qui a été fait sur le pas de chance", affirme ce vice-président de l'association "Victimes & Citoyens". L’année dernière plus de 3 000 personnes sont mortes sur la route. Dans plus d’un quart des cas, la consommation d’alcool ou de stupéfiants était en cause. TF1 | Reportage L. Zajdela, T. Vartanian