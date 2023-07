Chauffards : un nouveau délit d'homicide volontaire ?

Chaque année, plus de 3 000 personnes meurent dans un accident de la route. Dans plus d'un quart des cas, la consommation d'alcool ou de stupéfiant est en cause. Actuellement, le délit est qualifié d'homicide involontaire ou de circonstances aggravantes. La peine maximale encourue est de dix ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Le gouvernement envisage de créer un nouveau délit d'homicide routier. Sur cette aire d'autoroute, les automobilistes y sont plutôt favorables. Même si d'autres s'interrogent sur l'efficacité d'une telle mesure. Quelle sera la peine encourue pour ce nouveau délit ? C'est toute la question. Si ce n'est qu'un changement, la portée serait uniquement symbolique d'après un avocat. Mais même les symboles ont leur importance. Pour les proches des victimes, l'appellation d'homicide involontaire est très difficile à entendre. Les contours précis de ce nouveau délit seront présentés lundi par Élisabeth Borne. TF1 | Reportage L. Zajdela, I. Lyafori, T. Vartanian