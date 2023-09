Chauffeur de bus tué à Bayonne : ouverture du procès

Entourée de ses filles, Véronique Monguillot, est arrivée, la photo de son mari serrée contre elle. Le 5 juillet 2020, le père de famille est roué de coups par deux individus à qui il a demandé, en début d’après-midi, de se munir d’un titre de transport, puis en les retrouvant à bord plus tard dans la journée, de porter un masque. En état de mort cérébrale, il décède cinq jours plus tard. À l’époque, les agresseurs présumés sont mis en examen pour meurtre. Mais en 2022, les faits seront qualifiés en violence volontaire ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. C’est l’une des difficultés du procès. Selon la défense, la vidéo-surveillance permettra de montrer que lors de l’altercation, c’est Philippe Monguillot qui porte le premier coup et que c’est suite à cela que tout dégénère. Ce vendredi 15 septembre, l’un des accusés a dit n’avoir jamais voulu faire cela. L’autre souhaitait payer sa dette à la famille. Ce sont des déclarations de circonstance pour l’avocat des parties civiles. Déjà condamnés par le passé dans d’autres affaires et donc en état de récidive, les deux accusés risquent 30 ans de prison. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin