Chauffeurs de VIP : les As du volant

Les conducteurs de sécurité au service de personnalités comme les PDG, les ministres ou encore les stars sont confrontés à des risques complexes. Policiers, militaires, chauffeurs ou garde du corps, ils protègent des passagers prestigieux. Chaque année, ils sont plusieurs centaines à être formées dans notre pays. Ils doivent maîtriser les techniques de contre-espionnage, de protection et de pilotage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.