Les chauffeurs de VTC expriment toujours leur colère

Une centaine de chauffeurs de VTC ont à nouveau manifesté ce vendredi 24 novembre 2017 à Paris. Ils réclament l'application de la loi Grandguillaume, visant à durcir l'accès au métier de VTC, et de meilleures conditions de travail. Élisabeth Borne, ministre des Transports, devrait prochainement récevoir les représentants des taxis et des VTC. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.