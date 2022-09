Chauves-souris : menacées et pourtant si utiles

Des chauves-souris viennent d'être trouvées par des bénévoles, au pied d'un immeuble. Ces jeunes ne savent pas encore voler. Ici, vivait une colonie de plusieurs centaines de chauves-souris. Pour une raison inconnue, les mères ont abandonné leurs petits, qui dépérissent. Depuis deux semaines, les bénévoles patrouillent toutes les nuits. Il faut sauver un maximum de Molosse de Cestoni. C'est la plus grande espèce de chauve-souris en Europe. Une cinquantaine de jeunes avaient été recueillis dans un centre, où ils sont soignés et nourris quatre fois par jour, à base de lait et de pulpe d'insectes. Ce sont leurs dents et la morphologie particulière, qui sont à l'origine de la mauvaise image des chauves-souris. Pourtant, ce sont des animaux très calmes. Dans la soirée du 18 septembre, la spécialiste Catherine Gaby, repère plusieurs espèces de chauves-souris, au-dessus des bâtiments. Un peu plus loin, entre deux bâtiments, on entend chanter les Molosse de Cestoni. C'est pour eux l'heure de la chasse. Loin d'être nuisibles, les chauves-souris sont un atout pour la biodiversité. Des études sont menées à Nice, pour adapter les travaux de rénovation, limiter les pollutions lumineuses et mieux protéger les chauves-souris. TF1 | Reportage A. Flieller, V. Capus, C. Guérard