Le chef de l’État mitonne le dîner de réveillon des soldats au Tchad

Le réveillon de Noël se fera quarante huit heures à l'avance pour nos soldats présents au Tchad. Le président de la République Emmanuel Macron réveillonnera avec eux pour la nuit du samedi 22 décembre 2018. Le chef des cuisines de l'Élysée en personne s'occupe des préparatifs pour accueillir le chef de l'État et les 1300 hommes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.