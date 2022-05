Chef en liberté : le plus japonais des Français

Il lui faut moins d’une minute pour composer un ramen. Une soupe aux nouilles agrémentée d’une dizaine de légumes, d’aromates et parfois de viande, c’est un plat typique japonais. La recette n’a aucun secret pour Sedrik Allani, propriétaire du restaurant "Neko Ramen". Ce Français a suivi des cours dans la meilleure école de cuisine du Japon. Aujourd’hui, Sedrik Allani a son propre restaurant, situé en plein cœur de Paris. À l’âge de six ans, il découvre la gastronomie japonaise, et décide qu’il en fera son métier. Pour puiser son inspiration, il se rend, quatre fois par an, au Japon. Ce rituel est interrompu par la crise sanitaire. Pour compenser ce manque, chaque dimanche, il s’adonne à une marche sportive dans la forêt de Fontainebleau. Chaque jour, des dizaines de personnes font la queue devant son restaurant pour déguster ses ramens, mais pas seulement. Son aventure culinaire ne fait que commencer. Il veut ouvrir d’autres restaurants dans d’autres grandes villes, avec toujours cette envie de transmettre sa passion du Japon. TF1 | Reportage C. Casanova, K. Bétun