Des chefs cuisinent pour les Restos du cœur du Var

C'est depuis le début de l'hiver qu'ils s'associent aux maraudes dans le Var. Nos reporters ont retrouvé ces cuisiniers d'exception en pleine préparation. Ils réalisaient 60 menus, avec des entrées, des plats et des desserts. Ces repas sont ensuite chargés dans le camion des Restos du cœur avant de partir dans les rues de Toulon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.