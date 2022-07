Chefs en libernté : un duo sucré salé

Voici le chef Aurélien Largeau et le chef pâtissier Alexandre Oliver. Leurs journées ressemblent à des marathons. Elles débutent à neuf heures et se terminent à minuit au Palais Biarritz. Ce métier, le chef pâtissier le vit avec passion, mais il a parfois besoin de s’éloigner des cuisines de ce palace basque. Cinq fois par semaine, durant une heure, il vient se défouler dans une salle de CrossFit. Une discipline qu’il n’a pas choisie par hasard. Pendant ce temps, son acolyte s’entraîne sur un terrain de rugby. Il joue avec une partie du personnel de l’hôtel. En cuisine, le match continue. Les respirations sont exceptionnelles. Ce soir-là, en seulement deux heures, une centaine de pâtisseries sont préparées. Son dessert à base d’herbes, Alexander en a eu l’idée lors de ses parties de pêche. La quiétude au bord du lac Mouriscot est vitale. La nature, les deux chefs s’y retrouvent régulièrement à l’occasion de cueillettes. Cet après-midi-là, ils récoltent de la criste marine. Cette plante iodée pousse le long du littoral atlantique. Leur objectif aujourd’hui : continuer d’innover en s’inspirant de leur environnement et décrocher une deuxième étoile. TF1 | Reportage C. Casanova, C. Souhaut