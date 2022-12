Cheminées : les faux feux font des étincelles

Et si ce soir après le JT, vous regardiez un bon feu de cheminée ? Ça peut surprendre, mais c'est un programme tendance en cette fin d'année, sur les plateformes de vidéos à la demande et malgré un poêle à bois à la maison, certains comme ce monsieur, ne peuvent plus s'en passer. "Ça ressemble à un feu parfait en fait, c'est le feu qu'on aimerait tous dans sa cheminée et que nous n'avons pas", lance-t-il. Il faut dire que ces vidéos sont extrêmement bien réalisées. Certaines durent dix heures, en ultra haute définition et il y en a pour tous les goûts. Une cheminée jazzy, une cheminée relaxante,, en passant par la traditionnelle celle qui crépite. "Pendant les fêtes de famille, ça rajoute un côté chaleureux quand on n'a pas de cheminée chez soi", lance cet homme, interviewé par notre équipe. Dans cette maison par contre, il y a bien une télé, mais ce couple boycottent les cheminées virtuelles. Ils préfèrent avoir une vraie cheminée qui crépite et qui réchauffe. Dans les voitures, aussi, certaines proposent maintenant une cheminée virtuelle à l'arrêt, avec le chauffage à fond. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Abel, F. Moncelle