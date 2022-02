Cheminées : les inserts nouvelle génération

Ils allument la cheminée de temps en temps pour le plaisir des yeux. Eric et Sophie possèdent un feu ouvert des années 70, un équipement aujourd'hui interdit dans les constructions, car très polluant et peu performant. Pour l'hiver prochain, le couple veut transformer sa cheminée. Ils ont opté pour une poêle à bois, la solution la moins chère. Le projet coûte au total 5 000 euros. Les poêles et inserts nouvelle génération sont tous dotés d'une technologie permettant de diviser les émissions de particules fines par trois. C'est ce qu'on appelle la double combustion. Autres technologies très en vogue, la cheminée en pierre scandinave qui continue de chauffer même si le feu est éteint. Et pour faire encore plus d'économie, les professionnels proposent des distributeurs de chaleur vendus à 4 000 euros. Ils permettent de chauffer toute une maison grâce à une seule cheminée. Les prix des modèles varient de 5 000 à plus de 25 000 euros, mais il existe des aides financières : ma prime renov, la prime CEE, les aides des collectivités locales, sans oublier les prêts à taux zéro. L'an dernier, Catherine a remplacé sa cheminée à feu ouvert par un insert. Elle a déjà fait 30% d'économie sur sa facture de chauffage. Pour votre sécurité, quels que soient vos talents de bricolage, il est déconseillé d'installer soi-même une cheminée. Faites appel à un professionnel agréé, car en cas d'incendie, si votre équipement n'est pas aux normes, l'assurance peut refuser de vous indemniser. T F1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys