Chemins de Compostelle : le retour en masse des pèlerins

Sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques), à 1 200 m d’altitude, on croise une camionnette, tenu par un berger paysan polyglotte. Entre food truck et épicerie ambulante, sa présence sur une voie vieille de plus de 500 ans a de quoi surprendre les pèlerins. Il faut dire qu'une très grande partie de l'économie local dépend du pèlerinage. En ce mois d’avril, six trains par jour déversent un flot de passagers, direction la vieille ville et son bureau des pèlerins. Dans cette sorte de tour de Babel, et dans un immense bouilloire, les marcheurs s’y informent. Les bénévoles, eux, tamponnent de très nombreux crédenciales , le passeport du pèlerin. L’an dernier, 118 nationalités sont croisées à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques). Après les Français, les Américains sont les plus représentés, ce sont eux aussi qui consomment le plus. L’an dernier, 53 000 marcheurs sont passés par Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) C’est 40 fois plus qu’à l’ouverture du bureau des pèlerins, il y a 25 ans. TF1 | Reportage H. Villatte J. Dubois