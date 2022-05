Chemsex, le drogue du plaisir : les dangers d'une pratique qui prend de l'ampleur

Antoine vient d’être hospitalisé, placé en cure de désintoxication après sept jours passés à prendre de la drogue, enfermé dans un appartement. Il s’est volontairement drogué pour réaliser un marathon sexuel avec une dizaine d’hommes. De jour comme de nuit, ils ont enchaîné les rapports grâce à leur ”cocktail” comme ils l'appellent. Des dérivés d’amphétamine pour les exciter, mélangés à du viagra pour maintenir leur érection. Antoine est adepte du chemsex. Chem pour chemical, chimique en anglais. En clair, mélanger sexe et drogue avec tous les risques que cela comporte. En 2021, l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon (Rhône) a accueilli 80 patients, dix fois plus qu’il y a dix ans. Les médecins alertent sur les dangers de cette pratique. Pour certains, la drogue du plaisir se transforme en poison mortel. Overdose, suicide, des dizaines de personnes meurent chaque année. Pourtant, tout commence par un simple message sur les réseaux sociaux. C’est là que les pratiquants postent des annonces pour organiser leur soirée. C’est comme cela qu’Alain a découvert le chemsex il y a quatre ans. Depuis, il se drogue une fois par mois. Ce soir-là, il s’apprête à rejoindre un partenaire. La poudre qu’ils vont consommer “s’appelle de la 3-MMC. ça nous permet d’être excité et c’est un produit qui est très aphrodisiaque donc on va se l’injecter grâce à ce seringue", nous décrit-il. Un élixir d’endurance, selon ses termes. Il ne sait jamais combien de temps vont durer ses rapports. Dans les grandes villes comme en milieu rural, la France pourrait en compter entre 100 000 et 200 000 pratiquants selon les médecins. Découvrez la suite dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage J. Cressens, É. Boucher, D. Blondeau