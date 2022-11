Chèque énergie fioul : pour qui et comment ?

Dans une maison, les bûches ont remplacé les radiateurs. La famille se chauffe habituellement au fioul. Mais cette année, cela leur coûterait deux fois plus cher, plus de 3 000 euros. Alors pour l'instant, ils comptent sur la cheminée, quitte à ne pas dépasser les 17°C. "Une maison, ça consomme quand on va allumer le fioul. Et si on peut attendre pour remplir la cuve le plus tard possible, retarder au maximum l'allumage de la chaudière", déclare Henri Barrière. Dès mardi, le nouveau chèque énergie devrait soulager certains consommateurs de fioul domestique, de 100 à 200 euros en fonction des revenus et du nombre de personnes dans le foyer. Mais pour Henri, mauvaise nouvelle. "Les éléments saisis indiquent, sur la simulation, que je ne suis pas éligible au chèque énergie", nous montre-t-il. Comme cette famille, 2,8 millions de foyers se chauffent au fioul. Seuls 1,6 million sont concernés par la prime. Parmi eux, tous les ménages déjà bénéficiaires du chèque énergie habituel. Pour les autres, le gouvernement donne plusieurs exemples. Pour une personne seule avec deux enfants, gagnant environ 3 000 euros nets par mois, ce sera 100 euros. Pour une personne seule au SMIC avec au moins un enfant, l'aide sera de 200 euros. Vous pouvez directement vérifier votre éligibilité au chèque énergie sur le site chequeenergie.gouv.fr. TF1 | Reportage L. Kebdani, K. Gaignoux, S. Guerche