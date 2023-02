Chèques énergie : pourquoi les Français ne les réclament-ils pas ?

À la pompe à essence ce vendredi, vous étiez nombreux à ignorer l'existence du chèque carburant. Depuis le début de cette année 2023, cette indemnité de 100 euros s'adresse à vous si vous utilisez votre voiture pour aller travailler, à condition de gagner moins de 1 314 euros net par mois pour une personne seule. D'après le gouvernement, dix millions de personnes sont éligibles. Des campagnes d'information le rappellent chaque semaine. Pourtant, seuls 5,5 millions d'individus l'ont demandé. Et ce n'est pas le seul chèque concerné. Nous avons rencontré un père de famille qui se chauffe au poêle à bois. Mais ces derniers mois, ces granulés lui coûtent de plus en plus cher. Il ignore en plus l'existence d'un chèque bois de chauffage. Indemnité carburant, chèque bois, chèque fioul... Toutes ces aides doivent être demandées sur Internet. Ce qui constitue un frein pour beaucoup de nos compatriotes. Ils trouvent les démarches bien trop complexes. Plus surprenant encore, même les aides reçues directement à domicile ne sont parfois pas encaissées. Le chèque énergie est, par exemple, automatiquement envoyé par courrier. Pourtant, deux foyers concernés sur dix le laissent de côté. Pour distribuer ces millions d'euros non réclamés, le gouvernement prolonge l'indemnité carburant et proposera un nouveau chèque énergie au printemps. TF1 | Reportage M. Alibert, F. Couturon, A. Janon