Cherbourg : l'usine de fabrication d'hydroliennes ferme un mois après son ouverture

C'était censé être le premier site au monde spécialisé dans l'assemblage d'hydroliennes. Il a été inauguré le 14 juin à Cherbourg. Un mois et demi plus tard, l'usine est sur le point de fermer. Le groupe Naval Energies à l'origine du projet a finalement décidé de mettre fin à ses investissements. Un coup dur pour la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.