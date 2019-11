Chessboxing : échec et mat sur le ring

Le chessboxing est né d'une bande dessinée de science-fiction des années 90. Il associe la réflexion des échecs avec l'adrénaline de la boxe anglaise, deux disciplines qui ont beaucoup de points communs. Ce sport a ses compétitions internationales. Notre compatriote Thomas Cazeneuve était champion du monde en 2017. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.