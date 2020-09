Chevaux agressés : la gendarmerie déploie les grands moyens

Plusieurs agressions d'animaux ont encore eu lieu ces derniers jours. La psychose est donc en train de monter chez les professionnels, qui se demandent s'ils ne doivent pas organiser eux-mêmes la surveillance de leurs exploitations. C'est un climat angoissant pour les propriétaires de chevaux. Et c'est précisément pour montrer qu'ils sont mobilisés que deux ministres, de l'Intérieur et de l'Agriculture, s'apprêtent à rencontrer une éleveuse de chevaux demain.