Chevaux de compétition : un autre virus les menace

La star des chevaux français ne peut toujours pas marcher seule. Gravement touché par un virus qui traumatise tous les cavaliers. Rahotep de Toscane est le dernier cheval champion olympique encore en activité, sacré à Rio, avec Philippe Rozier. “On a eu quatre jours et quatre nuits très compliqués. Il va mieux, mais moi, c’est quand il sera 100 % remis que je serais tranquille", précise le champion olympique de saut d'obstacles par équipe en 2016. Dans ce haras, Rahotep de Toscane est suivi tous les jours par un vétérinaire. La maladie, une rhino-pneumonie, très contagieuse. Matthieu Houssin explique : “ Le contact et la transmission se fait principalement de nez à nez entre les chevaux. cette forme de virus n’atteint absolument que les chevaux, les poneys, les ânes, et pas du tout les humains”. Ici, douze autres chevaux sont touchés. Ils sont isolés dans des écuries. Dans la forme grave de la maladie, le virus touche le cerveau des animaux. Ils deviennent fous, ne tiennent plus debout. Philippe Rozier a créé un box spécial en cas de crise. Tout est parti d’un concours international à Valence, en Espagne. Durant cet événement, 400 chevaux étaient rassemblés. En mi-février, certains ont développé une grosse fièvre. Le virus s'est vite répandu et les chevaux ont été placés en quarantaine. Franck Curit, un cavalier professionnel, vient de perdre une jument, huit autres chevaux sont morts. “Très très très virulent, très agressif. Si on ne stoppe pas tout, il va quand même y avoir une déclinaison sur le temps”, déplore-t-il. des répercussions sur les jeux de Tokyo, par exemple. Du Calvados à la Haute-Savoie, cette épidémie touche une quarantaine de clubs de haut niveau de l’Hexagone. À ce jour, les clubs équestres de loisirs et les poneys clubs ne sont pas concernés.